Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldü Güncel Haberler ??????? Mersin'in Mut ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. ??????? Mersin'in Mut ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hasan Kökçe (54) yönetimindeki 33 UK 54 plakalı traktör, Köselerli Mahallesi'nde Yusuf T. idaresindeki 33 APS 60 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Kökçe, burada hayatını kaybetti. Kaynak: AA / Güncel Mersin Güncel Haberler

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