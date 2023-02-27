Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldü
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??????? Mersin'in Mut ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
??????? Mersin'in Mut ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Kökçe (54) yönetimindeki 33 UK 54 plakalı traktör, Köselerli Mahallesi'nde Yusuf T. idaresindeki 33 APS 60 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 2 sürücü yaralandı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Kökçe, burada hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Güncel