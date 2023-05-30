Mersin'deki Terör Saldırısı Davası Başladı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açılan davada 7'si tutuklu, 2'si firari, 1'i tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Kadın teröristleri aracıyla Tarsus'tan Mersin'e getiren tutuklu sanık Abdulgalip Gök, kadınların terörist olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Sırt çantaları vardı, giyim kuşamları düzgündü, hatta makyajları da vardı, hiç şüphelenmedim. Erkek arkadaşları ile tartışıp evden kaçtıklarını, Mersin'e gezmeye gittiklerini söylediler" dedi.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine, geçen yıl 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı kadın teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı.

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz Fatih S.'nin ise savunması için hazır edilmesine, firari sanıklar, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ve paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi. Heyet, teröristlerin saldırıya hazırlandıkları iddia edilen Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'ndeki bölgede de keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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