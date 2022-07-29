MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler

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MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

MERSİN'de terör örgütleri PKK YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen ve operasyonla gözaltına alınan HDP'lilerin de aralarında olduğu 21 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

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MERSİN'de terör örgütleri PKK YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen ve operasyonla gözaltına alınan HDP'lilerin de aralarında olduğu 21 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Kuş ve 4 meclis üyesinin yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi YPG PKK Güncel Haberler

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