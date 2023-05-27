Mersin'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişi arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişi arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde, silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Ö.Ç'nin husumetlisi Y.B'yi yaşanan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurduğunu, yaralının ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldığını tespit etti.

Olay ardından çalışma başlatan polis ekipleri Ö.Ç'yi gözaltına aldı.