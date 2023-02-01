Mersin'deki Sertavul Geçidi, kar nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı
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Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.
Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sertavul Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle kontrol noktasında uygulama yaptı.
Ekipler, kar, sis ve buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaları engellemek amacıyla geçidi, ağır vasıtaların geçişine kapattı.
Diğer araçlarda kar lastiği ve zincir denetimi gerçekleştirildi.
Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA / Güncel