Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın çok sayıda itfaiye, TOMA ve Arazöz araçlarının müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi de yaralandı.

Mersin'deki plastik fabrikası yangını kontrol altına alındı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın çok sayıda itfaiye, TOMA ve Arazöz araçlarının müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ham madde bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye, TOMA ve Arazözler yangına müdahale etti. Adana'dan da itfaiye ve AFAD'ın desteğe geldiği yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangında 2'si itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Dumandan etkilenen ve yaralanan toplam 5 kişiye olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasına geçileceği bildirildi.