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Mersin'deki PKK/KCK soruşturmasında yakalanan 10 zanlı adli kontrolle salıverildi

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Mersin'deki PKK/KCK soruşturmasında yakalanan 10 zanlı adli kontrolle salıverildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Toroslar Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi H.B, HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E. ve Toroslar İlçe Başkanı İ.D'nin de olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada haklarında gözaltı kararı bulunan HDP Mersin il yöneticisi E.A. ve partinin Akdeniz ilçe yöneticisi E.E'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polisin 14 Aralık'ta düzenlediği operasyonda Toroslar Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi H.B, HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E. ve Toroslar İlçe Başkanı İ.D'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alınmış, 2 kişi adreslerinde bulunamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Mersin PKK Güncel Haberler

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