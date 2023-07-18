Mersin'deki Orman Yangınından Zarar Gören Alanlar Havadan Görüntülendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar helikopterle havadan görüntülendi. Yangında 5 ev yanarken, 373 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki gün önce çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kavakoluğu Mahallesi'nde 16 Temmuz'da çıkan ve 3 mahalleye daha sıçradıktan sonra dün kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda helikopterle inceleme yaptı.

Saha taraması sırasında, orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntüledi.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi'ndeki 5 ev yanmış, 4 mahalledeki 373 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün kontrol altına alınmıştı.