Mersin'deki Orman Yangını Söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Fakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangına 10 personel ve 3 arazöz müdahale etti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Fakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 personel ve 3 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.