Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına müdahale gece boyunca sürdü ve sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuyor. Yangın nedeniyle evler ve alanlar zarar gördü.