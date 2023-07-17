Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle çevre mahallelere yayılmış ve bazı evler zarar görmüştü.