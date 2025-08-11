Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası zarar tespit çalışmalarına başlanacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde saat 11.30'da çıkan orman yangını, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisinin 4 saatlik çalışmasıyla saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından zarar tespit çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

