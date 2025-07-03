Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINDA

Mersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Murat SÖZERİ-Kamera: MERSİN,