Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINDA

Mersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Murat SÖZERİ-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşete koyup çöpe attı! Yaptığını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.