Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINDA
Mersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber: Murat SÖZERİ-Kamera: MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel