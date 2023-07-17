Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alana, 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.