Üye Girişi
Haberler

Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alana, 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mezitli Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title