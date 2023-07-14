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Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Gök - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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