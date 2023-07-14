Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.