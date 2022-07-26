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Son dakika haberleri! Orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberler: Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

Söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden katılan 3 helikopterin havadan destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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