Mersin'deki Orman Yangını İkinci Gününde: Yanan Evler ve Çaresizlik

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını devam ediyor. Kırtıl Mahallesi'nde alevler içinde kalan evler görüntülendi. Yangında evleri ve ağaçları yanan vatandaşların çaresizliği dikkat çekiyor.

1) YANAN EVLER GÖRÜNTÜLENDİ

MERSİN'DEKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE (2)

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale 2'nci gününde de sürerken, Kırtıl Mahallesi'nde tedbiren boşaltılan ve alevlerin içinde kalan evler görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen evlerde, ekipler tarafından soğutma çalışması yapılıyor. Evi ve ağaçları yanan Nazif Türker (64), "Yangın burada çıktı. Evlerimiz, binlerce ağaçlarımız yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çaresiziz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
