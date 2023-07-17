Mersin'deki Orman Yangını İkinci Gününde Devam Ediyor
Güncel Haberler
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilirken, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki konutlardan 25'i boşaltılırken, 5 ev ise yandı. Söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.
MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gülnar Güncel Haberler