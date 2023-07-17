Mersin'deki Orman Yangını İkinci Gününde Devam Ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilirken, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki konutlardan 25'i boşaltılırken, 5 ev ise yandı. Söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.