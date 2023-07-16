Mersin'in Gülnar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını gece de devam ederken, yangın bölgesine yakın 2 köyün tedbir amaçlı boşaltılma hazırlığında olduğu bildirildi.

Mersin'deki orman yangını gece de devam ediyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını gece de devam ederken, yangın bölgesine yakın 2 köyün tedbir amaçlı boşaltılma hazırlığında olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kavakoluğu köyü Delikkaya mevkiinde çıkan orman yangını devam ediyor. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor. 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman personelinin müdahale ettiği yangın, gece boyunca da devam ederken, bölgedeki poyrazın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

Bu arada yangın dolayısıyla yakındaki Kavaklıoğlu ile Çavuşlar köyündeki vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmesinin planlandığı öğrenildi.