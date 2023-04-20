Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri hayatını kaybetti

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya (30), tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam saatlerinde, mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki bazı ekipler duruma müdahale etti. Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedeni, enkaz altından çıkartıldı. Çelikkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen mobilya fabrikasında ise çalışmalar sürüyor.