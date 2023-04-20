Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (2) - Yeniden

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında başlayan ve yanındaki iki atölyeye de sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya (30), tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında başlayan ve yanındaki iki atölyeye de sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya (30), tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiden, 3'ünün de cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki atölyeye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki ekipler duruma müdahale etti. Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Çelikkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, henüz bulunamayan 1 kişiye de ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.