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Mersin'deki Marketlerde Etiket ve Gramaj Denetimi Yapıldı

6 Aralık 2023 16:07 Son Güncelleme: 16:08 Abone Ol

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki marketlerde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve raf etiketiyle kasa fiyatı uyuşmayan ürünler tespit edildi. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, marketler hakkında yasal işlem başlattı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.