Mersin'deki Marketlerde Etiket ve Gramaj Denetimi Yapıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki marketlerde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve raf etiketiyle kasa fiyatı uyuşmayan ürünler tespit edildi. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, marketler hakkında yasal işlem başlattı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki marketlerde, etiket ve gramaj denetimi gerçekleştirildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerin raflarındaki ürünleri denetledi.
Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 15 gıda ürünü ve raf etiketiyle kasa fiyatı uyuşmayan bazı ürünler tespit edildi.
Ekipler, marketler hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.