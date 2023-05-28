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Mersin'deki Kutlamalarda Lokma Tatlısı Dağıtıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde götürmesiyle Mersin'de vatandaşlar sokağa çıkarak kutlamalara başladı. AK Parti İl Başkanlığı önünde lokma tatlısı dağıtıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde götürmesiyle Mersin'de vatandaşlar sokağa çıkarak kutlamalara başladı. AK Parti İl Başkanlığı önünde lokma tatlısı dağıtıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde götürmesiyle Mersin'de Cumhur İttifakı taraftarları sokaklara çıktı. Mersinliler, klaksonlar çalarak şehir turu atarken, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplananlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mersin Güncel Haberler

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