Mersin'deki Kuş Pazarı Şikayetler Üzerine Kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kurulan kuş pazarı şikayetler üzerine kaldırıldı.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede pazar günleri kurulan ve halk arasında "kuş pazarı" olarak bilinen kanatlı hayvan satış noktası hakkındaki şikayet nedeniyle harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, pazarın kurulduğu bölgede kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Alanın düzenlenmesinin ardından sahipsiz kafesler kaldırıldı, bölgeye uyarı afişleri asıldı.