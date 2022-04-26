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Mersin'deki kreşle ilgili soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mersin'deki kreşle ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin'de çocuklara zorla yemek yedirildiği anlara ilişkin görüntülerin yayınlandığı kreşle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bakıcı ve kurum müdürünün görevine son verildiği bildirildi.

Mersin'de çocuklara zorla yemek yedirildiği anlara ilişkin görüntülerin yayınlandığı kreşle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bakıcı ve kurum müdürünün görevine son verildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki kreş ve gündüz bakımevinde bazı çocuklara kötü muamele uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bakıcı ve kurum müdürünün görevine son verildiği öğrenildi.

Mersin'de özel bir kreşte, çocuklara zorla yemek yedirildiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bazı veliler, kreş yönetimi ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi olmuş, şikayet üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünce bazı kreş yöneticileri ve görüntülerde yer alan bakıcının ifadesine başvurulmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir, Mezitli, Mersin, Güncel, Haberler

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