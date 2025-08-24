Mersin'deki Kazada Ölen İki Kişinin Kimlikleri Belli Oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki TIR'a çarparak hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Kazada yaşamını yitirenler, devlet korumasındaki yabancı uyruklu Farah el-Masri ve sosyal hizmetler personeli Yıldız Polat.

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde yurtta kalan çocukları tatile götürürken park halindeki TIR'a çarpan minibüste hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin, devlet korumasındaki yabancı uyruklu Farah el-Masri (17) ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakım personeli Yıldız Polat (38) olduğu bildirildi. Bölgedeki hastanelere kaldırılan, aralarında sürücü Mehmet Zemin Aydın'ın da (53) bulunduğu yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

