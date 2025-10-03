Mersin'deki Kaza Davasında Olay Yerinde Keşif Yapıldı

Mersin'de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, olay yerinde keşif yapılması kararı verilmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hakim ve trafik bilirkişisi ile taraf avukatların katılımıyla kaza yerinde keşif yapıldı.

Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, gazetecilere, sanığın kazayı "olası kast" kapsamında yaptığını düşündüklerini belirtti.

Keşifte bazı hususları dile getirdiklerini vurgulayan Boran, şöyle devam etti:

"Sanığın kazayı gerçekleştirdiği yerden Laçin Akyol'un 33 metre ileri gittiği hususunu, dışta aydınlatmanın o saatte yeterli olduğunu, buna ek olarak da yolun belediye yönetmeliklerine uygun olduğunu belirttik. Trafik bilirkişisine 15 günlük süre verildi. Duruşma gününden önce bilirkişi raporunun dosyaya ekleneceğini tahmin ediyoruz. Kovuşturma aşamasında talepler yerini buldu. Dosya aynı zamanda trafik bilirkişi nazarında da değerlendirilecek. Bu hususun dosyaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.