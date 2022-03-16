Mersin'deki ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde, temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cami, kilise ve Kur'an-ı Kerim kurslarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

İbadethanelerdeki halıları da makinelerle temizleyen ekipler, dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Çalışmalar, aralıklarla devam edecek.