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Son dakika haberi! Göksu Deltası'nda yangın çıktı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda akşam saatlerinde alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çevresindeki yollarda da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlem alındı.

Son dakika haberi! Göksu Deltası'nda yangın çıktı

Son dakika haberi! Göksu Deltası'nda yangın çıktı

Son dakika haberi! Göksu Deltası'nda yangın çıktı

AA / Burcu Kaya - Güncel

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