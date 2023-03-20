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Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

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Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

Silifke'deki Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Silifke'deki Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

Olumsuz arazi şartları nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Göksu Güncel Haberler

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