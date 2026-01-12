Haberler

Mersin'de geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinde atıkların bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinde atıkların bulunduğu depoda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye, orman, belediye ve TOMA ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
