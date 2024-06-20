Mersin'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.