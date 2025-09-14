Mersin'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Acil Tıp Teknisyeni Emine Ergin Toprağa Verildi

MERSİN'in Mut ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kavun yüklü kamyonun yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden acil tıp teknisyeni Emine Ergin (33), Karaman'da toprağa verildi. Ergin'in kaza günü çalıştığı hastanede nöbetçi olduğu, arkadaşının düğününe gidebilmek için başka bir arkadaşıyla nöbetini değiştirdiği öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mut- Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen Cengiz S.'nin kullandığı 33 EFV 47 plakalı kavun yüklü kamyon, karşı yöne geçip Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Muhammet Ateş ve Kerim Köğce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Ergin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketlerine gönderildi. Acil tıp teknisyeni Emine Ergin memleketi Karaman'a getirildi. Cenazeye, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, Ergin'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Ergin'in cenazesi, öğle namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN NÖBET GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Toprağa verilen Emine Ergin'in 1'i kız 2 çocuğunun bulunduğu, kazanın yaşandığı gün çalıştığı hastanede gece nöbetçisi olduğu, Şanlıurfa'daki arkadaşının düğününe gidebilmek için mesai arkadaşıyla nöbetini değiştirdiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,