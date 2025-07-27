Mersin'deki Eski Hastanede Yangın Çıktı

Mersin'deki Eski Hastanede Yangın Çıktı
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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nusratiye Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'ndeki eski Mersin Devlet Hastanesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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