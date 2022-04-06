Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Mart'ta, "bahis ve yatırım danışmanlığı" ile "sosyal medya üzerinden elektronik eşya satışı" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Jandarma ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 zanlıyı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta, kentin 4 ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına almıştı.