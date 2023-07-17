Mersin'de gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edilmek üzere biri de 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

- Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edilmek üzere biri de 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 kişinin emniyetti işlemleri tamamlandı. Bu sabah adliyeye sevk edilen zanlılardan U.E., A.H. ve M.A. tutuklanırken, B.Y.Y. ve A.H.J. sınır dışı edilmek üzere savcılıkça serbest bırakıldı, A.H. ise 'adli kontrol' kapsamında salıverildi.