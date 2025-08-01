Anamur'da Silahlı Kavga: 4 Tutuklama

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde 28 Temmuz'da çıkan silahlı kavgada Özcan Çam'ın (20) öldürülmesine ilişkin 3 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Çam'ı tabancayla vurduğu belirlenen firari zanlı M.N. (30), polis ekiplerince Antalya'da yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

M.N. ile beraber soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Olay

Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde 28 Temmuz'da A.Ç. (26), A.T. (19) ve M.N. ile Özcan Çam arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü.

M.N. tarafından tabancayla vurulan Çam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.Ç, A.T. ve O.O.N. tutuklanmıştı.