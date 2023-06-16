Mersin'deki caretta caretta ve deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu kumsal atıklardan arındırıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Akdeniz ilçesinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu sahil atıklardan temizlendi. Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Sahili'nde temizlik yaparak bölgedeki tarımsal atık, materyal ve çöpleri topladı. Toplanan atıklar, belediyenin çöp taksisi ve römorklarla bertaraf tesisine götürüldü.