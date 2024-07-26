Mersin'deki akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki tesisin depolama tankı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.