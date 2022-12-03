Mersin'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı Güncel Haberler Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin ve işçi taşıyan servis otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin ve işçi taşıyan servis otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Gazipaşa Bulvarı'nda, İ.Y idaresindeki işçi taşıyan 33 SS 590 plakalı servis otobüsü ile O.H. yönetimdeki 33 CSN 65 plakalı kamyonetin de bulunduğu 4 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.S. (28), S.G. (22), H.S. (42), F.U. (42), M.Ö. (27), E.K. (34), M.Y.B. (33), Y.A. (35) ile servis otobüsünün sürücüsü O.H, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavileri devam eden yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Gazipaşa Tarsus Mersin Güncel Haberler

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