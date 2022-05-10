Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, panelvan ve motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, panelvan ve motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Veli Erdem'in kullandığı 16 HT 051 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, D-400 kara yolunda, Abdullah Çelik'in sürdüğü 33 PJ 008 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan panelvan da Cuma Aktaş idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

Kazada yaralanan Çelik, motosiklet sürücüsü Aktaş ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular da başka bir otobüse nakledildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Abdullah Çelik, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title