Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücülerinin adı öğrenilemeyen, içerisinde yolcuların bulunduğu 33 N 5215 plakalı halk otobüsü ile 33 AEH 758 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde yol yapım çalışmaların yapıldığı noktada çarpıştı. Otomobil, daha sonra 41 BL 334 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 33 AEH 758 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin önlem aldıkları bölgedeki trafik akışı kontrollü sağlandı. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler

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