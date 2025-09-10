Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki tır, bir tanker, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin Gişeleri mevkisinde 2 tır, 1 tanker, 1 kamyon ve 1 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.
Kamyonda sıkışan bir sürücü de itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.