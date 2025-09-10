Haberler

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki tır, bir tanker, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin Gişeleri mevkisinde 2 tır, 1 tanker, 1 kamyon ve 1 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Kamyonda sıkışan bir sürücü de itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara

Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi

İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.