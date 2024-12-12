Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde

 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri ile İbrahim Kalın ile aynı araçta

 Özel'den Şam'daki namaz için dikkat çeken sözler: İbrahim Kalın bir devlet memuru

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu

Mezar yeri ücretlerine rekor zam! 111 bin liraya kadar çıkıyor

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

D-400 kara yolunda M.G. idaresindeki 33 NB 751 plakalı kamyon, N.T'nin kullandığı 33 S 0518 plakalı servis midibüsü ile 27 AUG 542 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Servis midibüsünün sürücüsü N.T, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sürücü N.T. ile aynı midibüsteki 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
img

Yap-işlet-devret projeleri kamuya devrediliyor
img

Fatih Portakal'ın maaşı akıllara zarar
img

Trump, orduyu devreye sokuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı "Makina Mühendisliği" değil, "Makine Mühendisliği"dir? Davinson Sanchez sakatlandı mı? En çok berabere kalan takım hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir? Iconium hangi il, Konya mı? Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? Başakşehir Heidenheim maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Heidenheim golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Malmö Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Malmö Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024! Başakşehir Heidenheim CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Heidenheim maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.