Mersin'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Tarsus'ta meydana gelen zincirleme kazada 5 araç çarpıştı. Olayda bir sürücü sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mersin-Adana Otoyolu Deliçay Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 33 BG 343 plakalı otomobil, Z.T. yönetimindeki 33 DMY 44 plakalı tanker, İ.K. idaresindeki 33 DYP 62 plakalı kamyon, M.K. idaresindeki 01 BBL 882 plakalı TIR ve M.S. yönetimindeki 33 DOH 41 plakalı TIR henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü İ.K. aracının kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akdeniz Huzurkent Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kabinde sıkışan İ.K., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
