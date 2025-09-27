Haberler

Mersin'de Zeytin Toplayan İşçilere Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'de Zeytin Toplayan İşçilere Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde zeytin toplayan işçilere otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Melahat Y'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarptı.

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Selim Avdil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
