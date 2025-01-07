Mersin'de Zehirlenme Şüphesi: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Memun Elyusuf ve Hazal Duho hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.

Çocuklardan Ömer Elyusuf, hastanede hayatını kaybetti.

Durumları ağır olan diğer 4 çocuğun tedavileri devam ediyor.

Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.

Öte yandan, AFAD ve sağlık ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek evde inceleme yaptı.