Mersin'de Yüksek Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 37 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşlar sıcaktan etkilendi. Cadde ve sokaklarda sakinlik oluşurken, parklardaki gölgelik alanlar tercih edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 37 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının da yüzde 54 ölçüldüğü ilçede, vatandaşların sıklıkla kullandığı cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.
Güneşin etkisiyle merkezdeki termometre 41 dereceyi gösterdi.
Dışarıya çıkan vatandaşlar, sıcaktan korunmak için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.