Mersin'de Yüksek Gerilim Direkleri Çalındı

MERSİN'in yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde bulunan yüksek gerim direklerini çalan 5 kişi, güvenlik kameralarından yakalandı.

Toroslar ilçesinde yaşanan enerji kesintisi üzerinde yapılan çalışmada yüksek gerilim direklerinin yerinde olmadığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, ilçeye bağlı Güzelyayla ve Değnek mahallelerinde 9 adet yüksek gerilim direğinin çalındığını tespit etti.

Jandarma hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntü analizi ile olay mahalline giriş çıkış yapan araç ve şüphelilerin araştırılması sonucunda ekipler, hırsızlık şüphelisi 5 kişi ile olayda kullanılan 1 aracı tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan 9 direğe de el konuldu.