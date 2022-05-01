Mersin'de yük treninin çarptığı kadın yaralandı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitten kontrolsüz geçen yaya, yük treninin çarpması sonucu yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitten kontrolsüz geçen yaya, yük treninin çarpması sonucu yaralandı.
Tarsus'tan Mersin Garı'na hareket halindeki yük treni, Yeni Ömerli Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ruken Ç'ye (28) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel